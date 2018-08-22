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Астронавти NASA зіграли в теніс у невагомості: відео

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Астронавт NASA - фото 1
Астронавт NASA / pronovosti

Астронавти NASA вперше в історії зіграли в теніс в невагомості.

Як відомо, гра проходила на борту Міжнародної космічної станції і транслювалася в прямому ефірі. Подія транслювалася на 3D-проекції земної кулі в громадському парку Флашинг-Медоус – Корона-парк в Нью-Йорку.

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Варто відзначити, що гравцями в матчі в незвичайних умовах стали Дрю Фестель, Рікі Арнольд і Серена Ауньйон-Канцлер і астронавт Європейського космічного агентства Олександр Герст.

Для реалізації першої тенісної гри в невагомості американська асоціація тенісу вела переговори з Фестелем з грудня 2017 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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