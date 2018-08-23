Астронавт показав орбітальний схід сонця

Німецький астронавт поділився ефектним знімком сходу сонця з борту МКС.

Астронавт з Німеччини Алексндр Герст, який зараз працює на борту Міжнародної космічної станції, активно веде свій акаунт на платформі Twitter, де у нього понад 1,19 млн підписників. Нещодавно чоловік поділився ефектним фото сходу сонця на орбіті нашої планети, зробленими через об'єктив "риб'яче око" (fish-eye).

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"Орбітальний схід сонця. Один з 15 або 16 щодня. І кожен захоплює дух. Цей було знято з нашого вікна купола з 8-міліметровим об'єктивом fish-eye", - відзначив Гертс.

Orbital sunrise. One of 15 or 16 every day. And every single one is breathtaking. This one's taken from our Cupola window with an 8 mm fisheye lens. #Sunrise #Horizons pic.twitter.com/M1MgBGVr2E — Alexander Gerst (@Astro_Alex) 23 серпня 2018 р.

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