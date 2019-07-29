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Озеро Світязь катастрофічно обміліло всього за тиждень: фотопорівняння
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У мережу опублікували шокуючі фото обмілілого Світязя. Судячи з них, найглибше озеро в Україні, яке розташоване в межах Шацького району Волинської області, може втратити свій статус. Дивіться самі!
Журналістка Віталіна Макарик поділилася знімками Світязя, на яких видно, що перлина Волині катастрофічно обміліла. За словами авторки фото, вода різко "пішла" буквально впродовж тижня.
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"Бачите смужку зелені під цим дерев'яним пірсом? Минулого літа там починалася вода. А зараз вона далеко-далеко за ним", – поділилася волинянка.
А ось фото озера, зроблене рік тому на цьому ж місці:
Екологи припускають, що вода відійшла від берега на десятки метрів у зв'язку з відсутністю опадів. Однак у коментарях вважають, що причина обміління може бути в білоруському Хотиславському кар'єрі, де інтенсивно видобувають пісок і щодоби викачують понад 10 тисяч кубів води. Експерти ще кілька років тому застерігали, що через кар'єр може утворитися депресивна воронка, у яку буде стягуватися вода з усього Західного Полісся. За таких умов малі озера Шацького комплексу можуть зникнути, а Світязь – обміліти й втратити більшу частину свого плеса.
Ось чарівні фото нічного озера від Віталія Редька, які закохають вас у це місце:
Збережімо наш Світязь!
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