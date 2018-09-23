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У NASA показали скупчення галактик

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Скупчення галактик у сузір'ї Волосся Вероніки - фото 1
Скупчення галактик у сузір'ї Волосся Вероніки / Credit: ESA/Hubble & NASA

Національне космічне агентство США NASA поділилось неймовірним знімком, на якому пожна побачити скупчення галактик у сузір'ї Волосся Вероніки.

Науковці з NASA зуміли зафіксувати завдяки телескопу Hubble чимало галактик у сузір'ї Волосся Вероніки, яке за 300 світлових років від нашої планети.

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Відзначимо, що це одне із небагатьох сузір'їв, яке має ім'я реальної історичної особи. Йдеться про Береніку ІІ, яка була дружиною царя Стародавнього Єгипту. Відповідно до легенд, у жінки було чудове довге волосся, яким вона пожертвувала для Афродіти, яка допомогла її чоловіком перемогти сирійців.

Не лише легенда є красивою, а й саме сузір'я, поблизу якого можна побачити чимало галактик. Зацініть!

Скупчення галактик у сузір'ї Волосся Вероніки - фото 277817
Скупчення галактик у сузір'ї Волосся Вероніки / Credit: ESA/Hubble & NASA

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Джерело: NASA
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