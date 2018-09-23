Астронавт показав Європу з космосу: фотофакт

Астронавт роби фото нічної Європи з борту Міжнародної космічної станції, і це неймовірне видовище!

Астронавт з Німеччини Александр Герст, який зараз працює на борту Міжнародної космічної станції, активно веде свій акаунт на платформі Twitter, де у нього понад 1,19 млн підписників. Нещодавно чоловік поділився ефектними фото нічної Європи у вогнях.

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"З космосу зрозуміло, що Європа все ж разом", – відзначив він під знімками, які зібрали понад 8 тис. вподобань та 2 тис. ретвітів.

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