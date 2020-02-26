У NASA показали політ на Місяць від імені астронавтів у 4K: приголомшливе відео

У NASA представили вражаючу 4K-презентація тривалістю у 2,5 хвилини, яку випустили напередодні 50-річчя сумнозвісної місії "Аполлон-13". У ролику можна побачити дивовижні пейзажі Місяця, які бачила команда з трьох астронавтів під час своєї подорожі навколо нашого супутника.

Візуалізація показує різні види місячної поверхні, починаючи з заходу Землі, розташовані на темній стороні Місяця, сходу Сонця і закінчуючи сходом нашої планети, після чого "Аполлону-13" вдалося відновити радіозв'язок з Управлінням польотами в Х'юстоні.

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"У цьому відео використовуються дані, зібрані з автоматичної міжпланетної станції NASA, Lunar Reconnaissance Orbiter, щоб відтворити деякі з приголомшливих видів Місяця, які астронавти "Аполлона-13" бачили під час своєї небезпечної подорожі у 1970 році", – пояснила NASA в примітках до відео.

Через 56 годин після початку польоту космічного корабля в рамках місії "Аполлон-13" один з кисневих балонів вибухнув. Вибух також призвів до втрати в командному модулі електрики, освітлення і води на відстані в 320 тисяч кілометрів від Землі. Неймовірно злагоджена робота команди і Управління польотами допомогла повернути трьох астронавтів додому. Але їм довелося подолати серйозні проблеми, щоб місія завершилася успішно.

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