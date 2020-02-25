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Євробачення

NASA вперше зафіксувала сотні "марсотрусів"

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Марс і InSight - фото 1
Марс і InSight / theverge

Американський модуль InSight NASA зареєстрував сотні землетрусів на планеті Марс.

Як повідомляється, в результатах місії були описані 24 землетруси з магнітудою від 3 до 4.

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На відміну від Землі, де землетруси відбуваються ближче до поверховості, епіцентри "марсотрусів" були зафіксовані на глибині від 30 до 50 кілометрів. Зазначимо, дослідники сподівалися зафіксувати більш потужні землетруси, завдяки яким вони б змогли отримати більше інформації за внутрішньою частиною червоної планети. Однак, це ще не відбулося. Причина землетрусів на Марсі поки не відома.

Як зазначається, місія InSight ще триватиме близько року, а в NASA сподіваються протягом цього часу отримати більше даних про Марс.

NASA вперше зафіксувала сотні 'марсотрусів' - фото 388405

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Джерело: theverge
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