Питання вечора: чи можна займатися сексом у космосі

Природне сексуальне бажання проблемно задовольнити в умовах невагомості і перебування у космосі. Щонайменше – треба зафіксувати одного з партнерів, щонайбільше – керувати своїм тілом практично неможливо. Розповідаємо, чи можна займатися сексом у космосі.

Попри те, що вже десятки років у космос літають різностатеві екіпажі, жодна країна офіційно не підтвердила випадки інтимних зв'язків на орбіті. Водночас, в астронавтів спостерігаються проблеми з сечостатевою системою, пов'язані з тривалим утриманням, і вчені б'ються над вирішенням проблеми. А все тому, що SpaceX і інші компанії обіцяють розкрити потенціал космічного туризму повністю і в найкоротші строки.

І ще: Діти і батьки не почують: 5 найкращих поз для заняття беззвучним сексом

Але навіть якщо секс у космічній подорожі і буде можливий, мікрогравітація створить жахливі умови для позаземного інтиму: низький кровоносне тиск, неконтрольовані рухи тіла, підвищене серцебиття, пітливість й інші "милі" речі. Якщо, звичайно, це не буде секс "наодинці".

Секс у невагомості може супроводжуватися низкою проблем

Таке рішення пропонують канадські вчені – психолог з Університету Конкордія Саймон Дубі і експерт зі штучного та цифрового інтелекту з Університету Лаваля Дейв Анктіл. Вони пропонують для підтримки психологічного добробуту і фізичного здоров'я команди використовувати секс-іграшки. Правда, це не допоможе задовольнити соціальну сторону сексуальності.

Для космічного сексу вчені пропонують використовувати "еро-ботів" – по суті, або звичайних секс-роботів, або різноманітні гаджети доповненої і віртуальної реальності зі штучним інтелектом.

"Еро-боти пропонують можливість інтимних відносин зі штучними агентами, адаптованими до потреб їх користувачів. Ероботичні технології поляризують громадський і академічний дискурс: деякі засуджують їх як пропагуючі шкідливі норми, водночас як інші захищають їх потенційні переваги для здоров'я, освіти і досліджень", – пишуть учені.

Найімовірніше, еро-боти можуть допомогти космонавтам справлятися з самотністю, тривогою, виступати в ролі "сурогатних романтичних партнерів" і знижувати ризики від сексу з іншими людьми.

Датчики таких еро-ботів дозволять контролювати фізичний і психологічний стан космонавтів, допомагаючи керівникам місії стежити за здоров'ям екіпажу.

Звичайний секс у космосі можна замінити використанням іграшок

Інші дослідники вважають, що завдяки технологіям штучного інтелекту можна буде розробити секс-роботів, які знають все про секс, вміють налагоджувати психологічний контакт з людиною, позбавляти від комплексів і, при цьому, набувати будь-якого вигляду, включаючи колір шкіри, волосся, риси обличчя, параметри фігури і т. д. Згадаймо хоча б про секс-робота Harmony.

Безумовно, до повноцінних ботів, які відповідають статевим потребам людини, ще далеко.

Зауважимо, що знаменитий PornHub не зупиняється на проблемах екології, а заявляє про збір коштів на зйомку першого порно в космосі – Sexploration. Правда, поки ідея провалена – потрібних $ 3,5 млн зібрати не вдалося. Чекаємо і сподіваємося, що там з'являться всі най-найуспішні порноактори та порноактриси.

Читайте також: Красиво і зі смаком: поради, які зроблять ваш ранковий секс ідеальним