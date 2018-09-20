У NASA показали незвичайне випромінювання у космосі

Науковці NASA зафіксували неймовірне інфрачервоне випромінювання, і це варто побачити!

Космічний телескоп Hubble натрапив на раніше небачене інфрачервоне випромінювання від нейтронної зорі. Науковці мають два пояснення до цього явища: навколо нейтронної зірки є газопиловий диск або енергетичний вітер, який таким чином впливає на міжзоряний простір.

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Відзначається, що нейтронні зірки, зазвичай, вивчають через рентгенівські промені, а нові дані дозволять більше дізнатись про них через інфрачервоне світло. Що б це не було, це варто побачити!

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