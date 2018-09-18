Новий орбітальний телескоп надіслав свій перший знімок

Дальність зору пристроїв у TESS буде у 400 разів більшою, ніж у Kepler / nasa

Орбітальна обсерваторія TESS передала на Землю свій перший знімок ділянки неба в Південній півкулі.

Про це йдеться на сайті NASA. На знімку зображені галактики-супутники Чумацького шляху, зірки і скупчення з 12 сузір'їв.

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Новий орбітальний телескоп надіслав свій перший знімок

Телескоп запустили навесні цього року замість культової обсерваторії Kepler – за свої вісім років роботи вона відкрила тисячі екзопланет. Зараз запаси палива на Kepler закінчуються, тому найближчим часом обсерваторія припинить свою роботу. За дев'ять років, які Kepler провів в космосі, з'явилися нові технології, які значно поліпшують оптичний зір. Дальність зору пристроїв у TESS буде у 400 разів більшою, ніж у Kepler.

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