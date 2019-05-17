У NASA показали наслідки зіткнення галактик: фото

Телескоп Hubble зняв наслідки зіткнення двох галактик в сузір'ї Гончих Псів. Це породило нове покоління зірок і планет, розкиданих на тисячі світлових років.

Внаслідок зіткнення галактики NGC 4485 з більш масивною "сусідкою" NGC 4490 значно деформувало першу. На фото видно, як вирвані частини галактики витягуються в напрямку до NGC 4490. Частина NGC 4485 зліва ще зберегла вигляд спіралі.

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Вчені відзначають, що це зіткнення стало причиною появи нового покоління зірок і, ймовірно, планет. Частини розбитої галактики розтягнулися на 25 000 світлових років. Саме зіткнення відбулося мільйони років тому.

Зіткнення двох галактик

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