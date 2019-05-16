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У NASA показала місце аварії зонда на Місяці: фото

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На Місяць впав зонд - фото 1
На Місяць впав зонд / nasa

У NASA показали місце аварії зонда Beresheet приватної компанії SpaceIL. Ізраїльський апарат не встиг включитися і впав на поверхню супутника. Знімок з'явився на офіційному сайті управління.

Орбітальний зонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter зміг зняти місце, куди 11 квітня впав перший посадковий модуль Ізраїлю. Знімок зроблений з орбіти Місяця через 10 днів після аварії.

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Beresheet запустили 22 лютого 2019 року, за 47 днів він досяг Місяця. Апарат облетів супутник і почав посадку, але його основний двигун вимкнувся і сталося аварійне перезавантаження бортового комп'ютера. Beresheet став першим приватним апаратом, що облетів Місяць і потрапив на її поверхню.

Місце аварії зонда на Місяці - фото 327812
Місце аварії зонда на Місяці

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Джерело: nasa
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