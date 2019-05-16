На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У NASA показала місце аварії зонда на Місяці: фото
-
- 43
У NASA показали місце аварії зонда Beresheet приватної компанії SpaceIL. Ізраїльський апарат не встиг включитися і впав на поверхню супутника. Знімок з'явився на офіційному сайті управління.
Орбітальний зонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter зміг зняти місце, куди 11 квітня впав перший посадковий модуль Ізраїлю. Знімок зроблений з орбіти Місяця через 10 днів після аварії.
І ще: У США показали унікальний апарат для освоєння Місяця
Beresheet запустили 22 лютого 2019 року, за 47 днів він досяг Місяця. Апарат облетів супутник і почав посадку, але його основний двигун вимкнувся і сталося аварійне перезавантаження бортового комп'ютера. Beresheet став першим приватним апаратом, що облетів Місяць і потрапив на її поверхню.
Читайте також: Астрономи опублікували вражаючі фото спіральної галактики
-
15:29Мораес і Марлос у вишиванках привітали українців зі святом
-
15:25Компанія Fujitsu готує комп'ютерного суддю до Олімпіади 2020
-
15:00Коли ЗНО 2019: дати, графік і календар тестування з різних предметів
-
14:52Кейт Міддлтон з'явилася у сукні з дуже глибоким розрізом
-
14:41Найдорожча модель знялася для Vogue: ефектні кадри
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:20ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України
-
14:00Pianoбой випустив нову пісню Цілуй Мене із співачкою Shy: кліп і текст
-
13:49У Києві встановили пам'ятник гривні
-
13:36Партія ГОЛОС: з'явилася програма політсили Святослава Вакарчука
-
13:17Гра престолів 8: фанати зажадали перезняти фінальний сезон
-
13:00День вишиванки 2019: українські зірки показали, як відзначають свято
-
12:47У NASA показала місце аварії зонда на Місяці: фото
-
12:16Microsoft оновила графічний редактор Paint: що змінилося
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:00Анекдоти про школу: жарти про вчителів, учнів та навчання
-
11:40Легенди минулого століття: архівні фото найкрасивіших жінок
-
11:21Святослав Вакарчук представив свою партію Голос: хто ввійшов у команду співака
-
11:11Інавгурація Зеленського: дата інавгурації нового президента України
-
10:51У Сінгапурі випустили журнал, який написав штучний інтелект
-
10:26Експерти сказали, чи потрібно рахувати калорії, щоб схуднути
-
09:57Як сон, менший на 16 хвилин, впливає на вашу роботу
-
09:24Ось як приготувати смачний розсольник
-
08:51Евровидение 2019: когда и где смотреть онлайн 2 полуфинал 16 мая
-
08:23Ось як назавжди позбутися від проблем із зубами
-
14:20ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України
-
11:21Святослав Вакарчук представив свою партію Голос: хто ввійшов у команду співака
-
07:00Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки
- 15 травня
-
21:50Як часто жінки досягають оргазму: відповідь учених
-
18:25Від цього популярного напою слід відмовитися влітку
-
16:00Цікаві факти про країни світу: правда чи вигадка?
-
13:11Євробачення 2019: прогноз та ставки букмекерів на другий півфінал
-
11:0050-річна Дана Інтернешнл влаштувала ефектне шоу на сцені Євробачення 2019: відео виступу
-
09:29День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем свята
-
07:15Погода 15 травня: точний прогноз по містах України
-
00:08Євробачення 2019: результати голосування, хто пройшов у фінал
- 14 травня
-
21:51ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал 14 травня
-
16:21ТЕСТ: Вгадай, які з цих рядків написав Святослав Вакарчук!
-
12:23Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
-
10:23Популярна музика: сучасні пісні за тиждень
-
08:00Нова акція від Радіо МАКСИМУМ і Київстар: вигравай подарунок для ідеальної подорожі
-
07:33Скільки чашок кави можна випити без шкоди для здоров'я
- 13 травня
-
22:40Ваш секс буде відмінним, якщо винести зі спальні цю річ
-
21:05Євробачення 2019: слухати онлайн пісні всіх учасників конкурсу
-
19:00Ведучі Радіо МАКСИМУМ випробували новий фільтр у Snapchat: кумедні перевтілення
-
18:21Форсаж через 18 років: як змінилися актори улюбленого фільму
-
15:51ТЕСТ: Перевір, наскільки уважно ти дивився мультфільми в дитинстві!
-
12:14Сповідь продавця: шахрайські схеми під час продажу техніки, про які має знати кожен
-
08:15Гра престолів 8 сезон 5 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
-
07:23Яку погоду очікувати в Україні 13 травня: точний прогноз