NASA опублікувало найдетальніше фото нашого Всесвіту

Астрономи NASA поділилися максимально детальним зображенням Всесвіту. Знімок опублікували на сайті Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору.

Відомо, що зображення складається з 7500 фотографій, які телескоп Hubble знімав впродовж 16 років. У знімок вмістилося 265 тисяч галактик, а його оригінальна роздільна здатність складає 20 791 на 19 201 пікселів.

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У NASA назвали фото "книгою з історії галактик", через те, що на ньому показані зоряні системи, які сформувалися лише через 500 мільйонів років після Великого вибуху.

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