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У NASA показали на відео серйозне зменшення льодовиків на полюсах Землі

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У NASA показали на відео серйозне зменшення льодовиків на полюсах Землі - фото 1

На полюсах Землі щорічно зникають мільйони тонн льоду, що призводить до підвищення рівня Світового океану. На відповідному ролику показали зміну льодового покриття Землі протягом останніх 16 років з використанням даних з супутника ICESat-2.

Супутник ICESat-2 використовує лазерний висотомір, який посилає на Землю імпульс з частотою 10 кілогерців. Так, як видно з кадрів на відео, у період з 2003 по 2019 рік втрати льоду на західній частині Антарктиди привели до підвищення рівня моря на 14 міліметрів.

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Це трохи менше від третини загального рівня підйому води, що спостерігається у світових океанах. При цьому в східній частині, навпаки, спостерігалося зростання льодовиків.

Всього через глобальне потепління у Гренландії щорічно зникає близько 200 мільйонів тонн льоду, а в Антарктиді – 118 мільйонів тонн.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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