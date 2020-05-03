У NASA показали на відео серйозне зменшення льодовиків на полюсах Землі

На полюсах Землі щорічно зникають мільйони тонн льоду, що призводить до підвищення рівня Світового океану. На відповідному ролику показали зміну льодового покриття Землі протягом останніх 16 років з використанням даних з супутника ICESat-2.

Супутник ICESat-2 використовує лазерний висотомір, який посилає на Землю імпульс з частотою 10 кілогерців. Так, як видно з кадрів на відео, у період з 2003 по 2019 рік втрати льоду на західній частині Антарктиди привели до підвищення рівня моря на 14 міліметрів.

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Це трохи менше від третини загального рівня підйому води, що спостерігається у світових океанах. При цьому в східній частині, навпаки, спостерігалося зростання льодовиків.

Всього через глобальне потепління у Гренландії щорічно зникає близько 200 мільйонів тонн льоду, а в Антарктиді – 118 мільйонів тонн.

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