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У NASA пояснили, чому супутники Сатурна нагадують равіолі
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За даними Cassini, який встиг перед катастрофою зблизька розглянути п'ять міні-супутників Сатурна, всі вони мають форму пельменів або равіолі. Астрономи вважають, що їх покривають уламки кілець, а також лід, пил і частинки, які здуваються з великого супутника Енцелада.
"Кільця Сатурна та система його супутників поводяться дуже динамічно", – говорить Бонні Бурратті з Лабораторії реактивного руху NASA.
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Учені використовували дані, зібрані під час близьких підходів зонда Cassini у 2017 році. Астрономи вважають, що причина незвичайної форми супутників – у пористій і м'якій речовині, з яких вони складаються.
Ми виявили, що міні-супутники (Пан, Дафніс, Пандора, Епіметей і Атлас) вибивають частинки льоду та пилу з кілець, збираючи їх у вигляді маленьких "спідничок" навколо екватора, – пояснює Бонні Буратті. – Більш щільні тіла виглядали б кулястими, оскільки гравітація втягнула б "гостьову речовину" всередину.
Дафніс і Пан, які розташовані найближче до Сатурна, більше взаємодіють з кільцями. Атлас, Прометей і Пандора, навпаки, покриті крижаними частками, які летять від Енцелада. Нагадаємо, що раніше по знімках Cassini фахівці NASA визначили колір малих супутників Сатурна.
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