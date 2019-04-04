У NASA назвали дату, коли планують висадити на Марс астронавтів

Глава NASA Джеймс Брайнденстайн заявив, що аерокосмічна компанія NASA готова відправити астронавтів на Марс вже через 14 років, тобто у 2033 році. Про це він розповів на слуханнях в конгресі.

На думку глави NASA Джеймса Брайнденстайна, люди повинні навчитися існувати та працювати у світі, що відрізняється від Землі. І на Марс астронавти відправляться відразу, після "підкорення Місяця". У NASA планують прискорити цей процес і висадитися на супутник Землі вже до 2024 року.

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Чим швидше ми зможемо досягти цієї мети, тим швидше ми зможемо вирушити на Марс, – розповів він.

Марс планують підкорити у 2033 році

Також, ще не затверджений фінансовий план для прискореної висадки на Місяць. Спочатку, до супутника хотіли відправитися у 2028 році. Крім того, поки не відомо, чи встигне Boeing побудувати ракету для втілення місії.

NASA вже витратило не менше 11,9 мільярда доларів на транспорт, який відправить астронавтів на супутник, і який повинен був бути готовий до грудня 2017 року. Мета 2024 року вимагає різкого прискорення розвитку космічних апаратів.

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