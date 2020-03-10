Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

У NASA назвали несподівану перевагу великих міст

  • 9
У NASA назвали несподівану перевагу великих міст - фото 1

Спочатку метою науковців було вивчення питання, чому одні населені пункти шкодять атмосфері більше, ніж інші. Проте фахівці вияснили, що великі міста з високою щільністю населення виробляють менше викидів СО2 в атмосферу. Про це повідомили вчені NASA після вивчення даних із супутників.

Використовуючи дані про кількість СО2 в атмосфері, вчені вивчили кількість шкідливих речовин, які виробляють 20 найбільших міст світу і їхні райони на декількох континентах. Завдяки цьому вдалося зробити висновок про те, що в міру збільшення щільності населення міста, зменшуються викиди вуглекислого газу в розрахунку на одну людину.

І ще: Через коронавірус в Китаї знизився рівень забруднення повітря: інфографіка

У NASA назвали несподівану перевагу великих міст - фото 391190

Міста з різною щільністю населення були відібрані на основі якості та кількості наявних по них даних. Перевагу було віддано містам з мінімальною рослинністю, оскільки рослини можуть поглинати і виділяти вуглекислий газ, що ускладнює інтерпретацію результатів.

"Інші вчені використовували статистику по паливу, розмірів будинків і виробництв. Ми ж отримуємо дані з космосу, щоб фактично виміряти концентрацію вуглекислого газу над містом", – відзначили в NASA.

Вчені висунули гіпотезу, що більш густонаселені міські райони, як правило, викидають менше вуглекислого газу на людину, оскільки вони більш енергоефективні: в цих районах потрібно менше енергії на людину через активне використання громадського транспорту, ефективного опалення та охолодження багатоквартирних житлових будинків.

У NASA назвали несподівану перевагу великих міст - фото 391188

Читайте також: Європейці поки не готові повністю пересідати на громадський транспорт: дослідження

Джерело: phys
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: відверта порнозірка Лейсі Леннон, яка заводить мережу інтимними фото (18+)
  • 08 березня, 21:45
  • 1346
10 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні
  • 04 березня, 14:05
  • 19717
Шевченко чи ні? Впізнай рядки Кобзаря у цікавому тесті
  • Вчора, 12:00
  • 997
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ