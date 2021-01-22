У нас теж є серце: викрадачі повернули авто власниці, дізнавшись про її стан здоров'я

В Італії невідомі викрали автомобіль Fiat Doblo, а потім повернули його господині, довідавшись про її важку хворобу з соцмереж. У машині совісні автозлодії залишили записку з вибаченнями, написану від руки.

Мінівен Fiat Doblo викрали 13 січня з лікарняної стоянки у місті Барі на півдні Італії. Рита Даміані, донька власниці автомобіля, яка страждає від розсіяного склерозу, вирішила не обмежуватися зверненням у поліцію і написала пост у фейсбуці.

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У ньому вона зазначила, що вкрадена машина була єдиним доступним її матері засобом пересування, який буде нелегко замінити. Doblo, обладнаний для користування людьми з обмеженими можливостями, був оснащений пандусом і інвалідним кріслом.

Постом дівчини поділилася майже 1000 осіб, і в результаті він дійшов до викрадачів. Зниклий автомобіль знайшовся через кілька днів: його виявив припаркованим біля свого будинку місцевий мешканець, який викликав карабінерів. Коли машину відкрили, на передньому сидінні виявили записку з вибаченнями.

N.B.: AUTO RITROVATA! Ci hanno rubato l’auto. Il 13 gennaio – dal parcheggio dell’ospedale “Di Venere” – hanno... Опубліковано Rita Damiani Четвер, 14 січня 2021 р.

"У нас теж є серце, вибачте нам, ми не знали про вашу патологію", – написали викрадачі, які повернули авто.

Після щасливого возз'єднання з Doblo сім'я Даміані подякувала усім причетним і оголосила збір коштів на покупку іншого автомобіля для інвалідів, який планує передати місцевій благодійній організації.

Раніше на цьому тижні ще один викрадач повернувся до власниці вкраденої машини, проте не з вибаченнями, а з погрозами викликати поліцію. Жінка залишила у своєму Honda Pilot дитину, а сама відлучилася в магазин, чим і викликала гнів злочинця. Він змусив її забрати дочку, а автомобіль все ж вирішив залишити собі.

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