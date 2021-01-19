Викрадач виявив у машині дитину: його вчинок здивував матір дівчинки

Минулого тижня в штаті Орегон стався незвичайний інцидент. Чоловік викрав позашляховик і незабаром виявив на задньому сидінні забуту дитину. Він повернувся на місце злочину, віддав малюка матері, а також пригрозив їй поліцією за неуважність. Вкрадене авто він вирішив залишити собі.

Уранці в суботу, 16 січня, американка залишила свій сріблястий Honda Pilot 2013 року на стоянці магазину та вийшла, щоб купити молока і м'яса, повідомляє The Oregonian з посиланням на офіцера поліції Метта Хендерсона.

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На задньому сидінні вона залишила чотирирічну доньку. Попри те, що мати не віддалялася більш ніж на п'ять метрів від автомобіля, вона допустила критичну помилку: не заглушила мотор та не заблокувала двері.

Зловмисник це помітив і скористався нагодою. Він сів у машину, виїхав з парковки, але через якийсь час помітив, що позаду в дитячому кріслі сидить маленький дитина. Тоді він розвернувся і приїхав назад до магазину: там він виявив господиню автівки, змусив її забрати дівчинку і відчитав за погане поводження з дітьми.



Викрадач автомобіля повернув дитину та насварив горе-матір

Він дійсно вилаяв її за те, що вона залишила дитину в машині. І навіть пригрозив викликати поліцію, – сказав Хендерсон.

Після того, як жінка витягла доньку з автомобіля, викрадач різко рушив і зник у невідомому напрямку. У поліції зазначили, що вдячні злодієві за повернення дитини, і тепер розшукують його і викрадену Honda.

У грудні минулого року мешканець Канади взяв в оренду Lamborghini Urus з widebody-обвісом і вирішив не повертати, вимкнувши датчик стеження. При цьому він свідомо пожертвував заставою на суму 10 000 доларів – викрадений Urus коштує принаймні у 20 разів більше.

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