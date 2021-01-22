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У Києві сміттєвоз розтрощив десяток авто: фотофакт
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Габаритний багатотонний сміттєвоз занесло на слизькому схилі і він протаранив близько десяти припаркованих у дворі автомобілів. Наслідки автотрощі показали на фото.
У Києві сьогодні вранці, 22 січня, сміттєвоз пошкодив дев'ять автомобілів, які були припарковані у дворі.
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"На вулиці Лук'янівській 81, сьогодні вранці сміттєвоз протаранив близько 10 автомобілів. Як каже водій, він підіймався вгору по гірці, було слизько і машину занесло", – йдеться в повідомленні.
На місці події працює поліція. А ось як виглядають пошкоджені автівки:
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