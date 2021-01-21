Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Власник Mercedes-AMG хотів похизуватися своїм авто на весіллі, але щось пішло не так

  • 7
Власник хотів показати ефектний трюк на своїй Mercedes-AMG - фото 1
Власник хотів показати ефектний трюк на своїй Mercedes-AMG

У мережі опублікували відеозапис, на якому власник Mercedes-AMG C63 S спробував ефектно розігріти шини за допомогою інтенсивної пробуксовки. Однак щось пішло не так і цей бернаут коштував йому спортивного купе.

Інцидент стався на весіллі в австралійському штаті Південний Уельс. Власник чорного Mercedes-AMG C 63 S вирішив влаштувати перед юрбою, що зібралася, ефектний бернаут, але щось пішло не так і машина загорілася.

Це цікаво: Кумедні та епічні фото готелів на Airbnb, які дивують

Ніхто з присутніх, включаючи водія, не постраждав. Однак коли вогонь перейшов на проїжджу частину і мало не перекинувся на припарковані поруч автомобілі, свідки інциденту викликали пожежників. Рятувальники, які прибули на місце події, зуміли зупинити поширення вогню, але не змогли врятувати Mercedes. У результаті невдалого бернаута купе практично повністю згоріло.

На цьому невдачі для власника спорткара не закінчилися. Коли співробітники поліції опитували його, через що сталося загоряння, чоловік відповів, що його "Мерседес" загорівся під час руху. Таку відповідь він дав, ймовірно, щоб скористатися страховкою. Однак пізніше поліцейські виявили кілька відеороликів, що підтверджують провину власника спорткара в інциденті, що трапився. Тепер замість створення ефектного контенту за участю 510-сильного Mercedes-AMG C63 S на чоловіка чекає суд.

Читайте також: Кондитерку заарештували за продаж кексів у вигляді пенісів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
  • 19 cічня, 16:21
  • 1300
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 17 cічня, 15:20
  • 671
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2307
Загрузка...
Новини