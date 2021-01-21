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Власник Mercedes-AMG хотів похизуватися своїм авто на весіллі, але щось пішло не так
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У мережі опублікували відеозапис, на якому власник Mercedes-AMG C63 S спробував ефектно розігріти шини за допомогою інтенсивної пробуксовки. Однак щось пішло не так і цей бернаут коштував йому спортивного купе.
Інцидент стався на весіллі в австралійському штаті Південний Уельс. Власник чорного Mercedes-AMG C 63 S вирішив влаштувати перед юрбою, що зібралася, ефектний бернаут, але щось пішло не так і машина загорілася.
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Ніхто з присутніх, включаючи водія, не постраждав. Однак коли вогонь перейшов на проїжджу частину і мало не перекинувся на припарковані поруч автомобілі, свідки інциденту викликали пожежників. Рятувальники, які прибули на місце події, зуміли зупинити поширення вогню, але не змогли врятувати Mercedes. У результаті невдалого бернаута купе практично повністю згоріло.
На цьому невдачі для власника спорткара не закінчилися. Коли співробітники поліції опитували його, через що сталося загоряння, чоловік відповів, що його "Мерседес" загорівся під час руху. Таку відповідь він дав, ймовірно, щоб скористатися страховкою. Однак пізніше поліцейські виявили кілька відеороликів, що підтверджують провину власника спорткара в інциденті, що трапився. Тепер замість створення ефектного контенту за участю 510-сильного Mercedes-AMG C63 S на чоловіка чекає суд.
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