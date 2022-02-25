"У нас найпотужніша армія Європи та безстрашний народ": Резніков звернувся до українців

Міністр оборони України Олексій Резніков вкотре звернувся до українців. Він підкреслив про те, що понад 40 годин нам вдається давати відсіч окупантам. Детальніше читайте далі!

На своїй сторінці у фейсбуці Олексій Резніков підкреслив, що ми обов'язково переможемо. А також він звернувся до мешканців Росії.

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"Понад 40 годин відсіч українським окупантам довели, що у нас найпотужніша армія Європи та безстрашний народ. Ми з вами і так це знали. Тепер це побачили та почали усвідомлювати усі. Наші захисники та захисниці кожної хвилини своєї героїчної боротьби змінюють ставлення до України у світі. Це збільшує підтримку", – наголосив він.

Міністр також додав, що українці зараз виборюють майбутнє, на яке давно заслуговували. І не лише для себе, а й для усієї Європи. І він переконаний, що ми обов'язково переможемо агресора.

Також він звернувся до мешканців Росії. Особливо до дружин, матерів, подруг російських солдатів і офіцерів.

"За кілька днів інтервенції в Україну буде знищено стільки ж російських воєнних, скільки за дві чеченські війни. Тисячі. Тисячі. Керівник Росії став убивцею. Убивцею не лише українців, а й росіян", – сказав він.

Олексій Резніков додав, що зараз в армію по всій країні-агресорці терміново забирають зовсім юних хлопчаків, готуються перекинути призовників без мінімальних бойових навиків. Та й контрактникам не розповідають, куди ж вони насправді відправляються, а також те, що на них очікує.

"Ховайте своїх близьких, якщо вони вам дорогі. Не відправляйте їх на вірну смерть! Їх будуть убивати з кожного вікна у кожному з українських міст. Виходьте на вулиці. Вимагайте зупинити війну. Вимагайте вивести російську армію з України", – наголосив міністр.

Він попросив росіян не боятися, адже правда на їхній стороні. Міністр наголосив, що зараз у них ще є можливість усе змінити, щоб потім не довелося шкодувати.

"Коли вся інформація про військові злочини Кремля буде викрита, ваші близькі будуть вам дуже вдячні", – додав він.

Раніше Сергій Притула звернувся до своїх "колег" у Росії. Він наголосив на тому, що уже надто пізно висловлювати у мережі свій жаль, а також сором за дії влади країни. Крім того, він підкреслив, що бездіяльність – ознака співпраці.

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