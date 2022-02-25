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Без зв'язку не залишимося: як українські оператори підтримують клієнтів
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Українські оператори поспішили заспокоїти своїх клієнтів. Вони запровадили програми підтримки після початку війни Росії проти України. Детальніше читайте далі!
Три українські оператори впровадили програми лояльності для своїх клієнтів. Мовиться про Київстар, Vodafone та lifecell. Розповідаємо на Радіо MAXIMUM, як залишатися на зв'язку.
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Як мобільні оператори підтримають українців
Для абонентів Київстар
Абоненти передплати, в яких закінчилися гроші та не мають можливості поповнити рахунок матимуть можливість безкоштовно телефонувати у мережі.
Також Київстар скасовує будь-які комісії у рамках послуги Екстра гроші. Тож можете замовляти її та згодом повернути рівно ту саму суму, яку ви позичили в оператора.
- Щоб отримати додаткові 175 гривень треба лише ввести код *117#.
- Або можна поповнити свій рахунок на конкретну суму: 15, 20, 75 та 125 гривень, також без комісії. Для цього є короткий номер *117*X#, де X – одна із можливих сум поповнення.
Ці кошти можна використати, щоб оплачувати дзвінки на інші мережі, відправляти SMS, користуватися мобільним інтернетом, бути на зв’язку в роумінгу.
Для абонентів контрактної та корпоративної форми обслуговування: оператор удвічі збільшує кредитні ліміти в їх тарифах на строк до 2 місяців. Абоненти, у яких не була підключена послуга кредитних лімітів, можуть замовити мікрокредитування.
Для користувачів фіксованих послуг (інтернет, телефонія та передавання даних) Київстар продовжує термін оплати рахунку на 30 днів.
Для клієнтів Домашнього інтернету: Київстар безкоштовно надаватиме послугу Домашнього Інтернету всім клієнтам, у кого вона не була оплачена та не працювала до цього.
Для абонентів Vodafone
У Vodafone зауважили, що для корпоративних абонентів передбачена можливість оплатити рахунок за зв'язок згодом.
"Бізнес-клієнти Vodafone, у яких закінчились гроші на мобільних рахунках, залишатимуться на зв’язку. Vodafone надає клієнтам малого і середнього бізнесу відстрочку платежу до 15 березня 2022 року. Представникам великого бізнесу Vodafone також надаватиме відстрочку, для цього необхідно звернутись до свого експерта в Vodafone", – заявили у компанії.
Клієнти передплати мають можливість підключити:
- 1000 хвилин для дзвінків по Україні і всередині мережі
- 10 ГБ для доступу в інтернет
- Термін дії цього пакету становитиме 30 днів з моменту підключення.
Аналогічні пакети послуг оператор підключає клієнтам контрактної форми обслуговування, у яких є заборгованість. Також для них встановлені кредитні ліміти на 90 днів, щоб вони залишалися в мережі активними.
Для абонентів lifecell
Усі абоненти lifecell отримають 5 ГБ та 30 хвилин на всі мобільні та стаціонарні номери по Україні.
- Хвилини та пакет інтернету можна використати протягом 30 днів.
- Щоб дізнатись про начислення, оператор рекомендує набрати комбінацію *121#.
Зберігайте спокій, будьте на зв'язку з рідними та використовуйте дзвінки та інтернет з розумом. Не поширюйте інформацію про пересування наших військових і вірте у ЗСУ. Все буде Україна!
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