Не чекайте сигналу: комендантська година не сповіщається сиренами

У низці українських міст запроваджена комендантська година. Зроблено це для того, щоб вберегтися від можливого обстрілу ворога, а також підтримки порядку на місцях. Розповідаємо, чому не потрібно очікувати сповіщення сирени!

Через напад Росії на Україну у багатьох містах і областях ввели комендантську годину. Зауважимо, що для кожного регіону часові рамки можуть відрізнятися. Ми ж на Радіо MAXIMUM розповімо, чому не потрібно дочікуватися сирени, яка буцімто мала б сповіщати про початок комендантської години.

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На фейсбук-сторінці ЛОДА наголошують на тому, що інформація про системи сповіщення щодо комендантської години – фейк.

Насправді жодних додаткових сповіщень, сигналів сирен і подібного не буде. Кожному мешканцю потрібно бути вдома у той час, який вибрала місцева влада для комендантської години.

Наприклад, якщо у вашому місті комендантська година триває з 22:00 до 06:00, то о 22:00 ви повинні уже бути в оселі!

Важливо! На території, де діє комендантська година, заборонено перебувати у визначений проміжок часу на вулиці чи в інших громадських місцях без перепустки. Також забороняється рух транспортних засобів.

Крім того, вводиться режим світломаскування. Рекомендують вимикати світло та ліхтарі у час комендантської години. Усе для того, щоб не підсвічувати імовірні цілі.

Пересування містом під час комендантської години дозволене лише за крайньої потреби. Зокрема, це можуть робити представники змін підприємств критичної інфраструктури. З собою обов'язково потрібно мати документи. Також варто розуміти, що правоохоронці мають право вас затримати для перевірки особи.

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