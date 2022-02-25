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війна

Не чекайте сигналу: комендантська година не сповіщається сиренами

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Чому не варто чекати сигналів про комендантську годину - фото 1
Чому не варто чекати сигналів про комендантську годину

У низці українських міст запроваджена комендантська година. Зроблено це для того, щоб вберегтися від можливого обстрілу ворога, а також підтримки порядку на місцях. Розповідаємо, чому не потрібно очікувати сповіщення сирени!

Через напад Росії на Україну у багатьох містах і областях ввели комендантську годину. Зауважимо, що для кожного регіону часові рамки можуть відрізнятися. Ми ж на Радіо MAXIMUM розповімо, чому не потрібно дочікуватися сирени, яка буцімто мала б сповіщати про початок комендантської години.

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На фейсбук-сторінці ЛОДА наголошують на тому, що інформація про системи сповіщення щодо комендантської години – фейк.

Насправді жодних додаткових сповіщень, сигналів сирен і подібного не буде. Кожному мешканцю потрібно бути вдома у той час, який вибрала місцева влада для комендантської години.

Наприклад, якщо у вашому місті комендантська година триває з 22:00 до 06:00, то о 22:00 ви повинні уже бути в оселі!

Важливо! На території, де діє комендантська година, заборонено перебувати у визначений проміжок часу на вулиці чи в інших громадських місцях без перепустки. Також забороняється рух транспортних засобів.

Крім того, вводиться режим світломаскування. Рекомендують вимикати світло та ліхтарі у час комендантської години. Усе для того, щоб не підсвічувати імовірні цілі.

Не чекайте сигналу: комендантська година не сповіщається сиренами - фото 498807

Пересування містом під час комендантської години дозволене лише за крайньої потреби. Зокрема, це можуть робити представники змін підприємств критичної інфраструктури. З собою обов'язково потрібно мати документи. Також варто розуміти, що правоохоронці мають право вас затримати для перевірки особи.

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