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У Національному ботанічному саду в Києві розквітли півонії (фото)

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У Національному ботанічному саду в Києві розквітли півонії (фото) - фото 1

У "Ботанічному саду в Києві, що на Печерську, зараз квітнуть півонії. Охочі можуть відвідати цю локацію. Дивіться неймовірні знимки квітів!

Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України запрошує відвідувачів на квітування півоній. На ділянці "Пори року" можна побачити понад 180 найкращих сортів цих квітів.

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Ботанічний сад працює з 8:30 до 21:00

У столиці зараз період цвітіння неперевершеної колекції півоній Національного ботанічного саду.

"В експозиції представлені сорти вітчизняної та закордонної селекції як в історичному плані, так і на рівні сучасних досягнень світової селекції", – коментують у ботсаду.

У Національному ботанічному саду в Києві розквітли півонії (фото) - фото 507070

У Національному ботанічному саду в Києві розквітли півонії (фото) - фото 507071

У Національному ботанічному саду в Києві розквітли півонії (фото) - фото 507072

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