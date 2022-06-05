У Києві з'явився мурал з псом-піротехніком Патроном

Зображення Патрона з'явилося у парку "Відрадний". Новий мурал у Києві присвятили чотирилапому помічнику ДСНС. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Телеканал "Київ" повідомляє, що біля парку "Відрадний" тривають роботи над муралом із зображенням пса Патрона. Це вже 3 місто, де на стінах буде малюнок песика-піротехніка.

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"Він став символом напевно цієї війни. Сподіваємося, що він буде приносити радість людям. Хочемо підняти патріотичний дух", – прокоментувала Вікторія Майструк, головний інженер КП "Київзеленбуд" Солом'янського району.

Мурал вже користується популярністю і біля нього зупиняються містяни, щоб роздивитися найвідомішого песика-сапера Патрона.

"Ого! Художники створюють вже третій в Україні мурал з моїм зображенням. Саме цей у Києві, у парку "Відрадний". Я вам дуже вдячний! Обіцяю, що як буду у Києві – особисто помічу цю стіну", – прокоментував Патрон на своїй сторінці в Інстаграм.

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