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У Мюнхені прикрасили ялинку справжнім золотом

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Всього на поверхню піраміди помістили 2018 монет - фото 1
Всього на поверхню піраміди помістили 2018 монет / twitter

У німецькому місті Мюнхен встановили найдорожчу в Європі новорічну ялинку.

Різдвяний символ у Мюнхені виконали у вигляді прозорої піраміди з виїмками по всій поверхні. У ці заглибини помістили золоті монети.

І ще: Вихідні на новорічні свята 2019: скільки вихідних буде на Новий рік і Різдво

Ціна такої новорічної ялинки склала 2,6 мільйона доларів! Всього на поверхню піраміди помістили 2018 монет. Вага конструкції – більше 63 кілограмів. Ялинка встановлена ​​в офісі компанії з продажу дорогоцінних металів Pro Aurum. Вона ж і створила незвичайну ялинку.

У Мюнхені прикрасили ялинку справжнім золотом - фото 293203

У Мюнхені прикрасили ялинку справжнім золотом - фото 293204

У Мюнхені прикрасили ялинку справжнім золотом - фото 293205

Тим часом організатори новорічного ярмарку в Києві розповіли, у скільки обійдуться бюджету головна ялинка країни і новорічні свята 2019 в цілому.

Читайте також: Де зустріти Новий рік 2019 за кордоном: ідеальні країни для святкування

Джерело: twitter
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