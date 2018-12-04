У Мюнхені прикрасили ялинку справжнім золотом

Всього на поверхню піраміди помістили 2018 монет / twitter

У німецькому місті Мюнхен встановили найдорожчу в Європі новорічну ялинку.

Різдвяний символ у Мюнхені виконали у вигляді прозорої піраміди з виїмками по всій поверхні. У ці заглибини помістили золоті монети.

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Ціна такої новорічної ялинки склала 2,6 мільйона доларів! Всього на поверхню піраміди помістили 2018 монет. Вага конструкції – більше 63 кілограмів. Ялинка встановлена ​​в офісі компанії з продажу дорогоцінних металів Pro Aurum. Вона ж і створила незвичайну ялинку.

Тим часом організатори новорічного ярмарку в Києві розповіли, у скільки обійдуться бюджету головна ялинка країни і новорічні свята 2019 в цілому.

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