Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві

Організатори новорічного ярмарку в Києві розповіли, у скільки обійдуться бюджету головна ялинка країни і новорічні свята 2019 в цілому.

Про це повідомив координатор компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький.

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Головне новорічне дерево для Києва обійдеться майже в 3 мільйони гривень, а на святкування виділять 30 мільйонів. Повідомляється, що ялинку вже знайшли у Івано-Франківській області. Ялинка буде 30 метрів заввишки. Прикрасять новорічну красуню 3,6 км гірлянд, тисячею іграшок і метровими ліхтарями. Ілюмінація змінюватиме колір щодня.

На прикраси витратили 2,7 мільйона гривень, саме дерево оцінюють у 100 тисяч. Ялинку почнуть монтувати вже 8 грудня, а урочисте відкриття заплановане на 19 грудня.

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