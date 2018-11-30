Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві

  • 19
На прикраси для головної ялинки країни витратили 2,7 мільйона гривень - фото 1
На прикраси для головної ялинки країни витратили 2,7 мільйона гривень / yarmarki

Організатори новорічного ярмарку в Києві розповіли, у скільки обійдуться бюджету головна ялинка країни і новорічні свята 2019 в цілому.

Про це повідомив координатор компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький.

І ще: Вихідні і свята у грудні 2018 в Україні: календар усіх вихідних

Головне новорічне дерево для Києва обійдеться майже в 3 мільйони гривень, а на святкування виділять 30 мільйонів. Повідомляється, що ялинку вже знайшли у Івано-Франківській області. Ялинка буде 30 метрів заввишки. Прикрасять новорічну красуню 3,6 км гірлянд, тисячею іграшок і метровими ліхтарями. Ілюмінація змінюватиме колір щодня.

На прикраси витратили 2,7 мільйона гривень, саме дерево оцінюють у 100 тисяч. Ялинку почнуть монтувати вже 8 грудня, а урочисте відкриття заплановане на 19 грудня.

Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві - фото 292413

Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві - фото 292414

Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві - фото 292415

Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві - фото 292416

Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві - фото 292417

Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві - фото 292419

Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві - фото 292420

Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві - фото 292418

Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві - фото 292422

Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві - фото 292421

Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві - фото 292423

Читайте також: Київський фунікулер замінять новою австрійською моделлю

Джерело: vesti-ukr
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 10616
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 571
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 835670
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне