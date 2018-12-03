Де зустріти Новий рік 2019 за кордоном: ідеальні країни для святкування

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести новорічні свята 2019 у цих країнах. Куди поїхати і де найкраще зустріти Новий рік 2019 розповідає Радіо МАКСИМУМ.

За кордон на Новий рік можна з'їздити бюджетно, якщо правильно розподілити фінанси і почати планування подорожі заздалегідь.

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Новий рік 2019 у Чехії

Прага, Брно

Новорічну ніч в Чехії називають Сильвестр. Прага – улюблене місце українських туристів для зустрічі Нового року. На це є багато причин, основні – це зимова краса міста і бюджетна доступність. Відзначати свято з'їжджаються люди різних поколінь, різних темпераментів і різних поглядів на життя. При цьому Прага для кожного знайде свою розвагу, яка ніколи не забудеться і припаде до душі.

Вартість поїздки до Чехії для двох на 5-6 днів – від 4 тисяч гривень.

Скільки їхати: приблизно 9 годин зі Львова до Праги автобусом.

Новий рік 2019 у Празі

Новий рік 2019 у Польщі

Краків, Варшава, Гданськ

Польські міста, красиві самі по собі, до Різдва і Нового року стають просто казковими: ілюмінація, гірлянди, ялинки на площах і Санта-Клауси на вулицях створюють по-справжньому чарівну атмосферу. Найбільше серед туристів популярні Варшава і Краків, але можна вирушити і в невеликі затишні Гданськ, Лодзь, Торунь, Ольштин. Новий рік в Польщі відзначають разом з усім світом, але частіше це свято називають Днем Святого Сильвестра або просто (як і в Чехії) Сильвестром – на честь переможця чудовиська Левіафана і рятівника всіх католиків.

Вартість поїздки до Польщі для двох на 5-6 днів – від 4 тисяч гривень.

Скільки їхати: приблизно 5 годин зі Львова до Кракова автобусом.

Новий рік 2019 у Варшаві

Новий рік 2019 в Італії

Рим, Мілан, Неаполь

У новорічну ніч всі італійці бурхливо веселяться, як правило, проводять час у хорошому ресторані або нічному клубі у галасливій компанії друзів – чим пропонуємо зайнятися у Італії і вам. Саме з цієї причини всі розважальні заклади Італії прагнуть урізноманітнити в цей період свою розважальну програму і пропонують якесь особливе меню. Однак і на вулицях в цю ніч не доведеться нудьгувати: на площах проводять концерти, театралізовані вистави, піротехнічні шоу і багато іншого!

Вартість поїздки до Італії для двох на 5-6 днів – від 5 тисяч гривень.

Скільки їхати: приблизно 20 годин зі Львова до Рима автобусом.

Новий рік 2019 у Римі

Новий рік 2019 у Фінляндії

Гельсінкі, Турку

Фінляндія на Новий рік пропонує великий список розваг на будь-який смак – це і рибалка, і катання на собачих і оленячих упряжках, і чудові лижні траси, і шопінг, і можливість покататися на снігоходах і ковзанах, і дискотеки, і оздоровлюючі фінські сауни і ще багато-багато всього. Але є в Фінляндії одна особливість, яка відрізняє її від будь-яких інших країн – це, звісно ж, північне сяйво. Саме воно надає всьому особливої магії. Завдяки йому ваша новорічна ніч буде незабутньою. Тут не потрібен феєрверк, тут для вас творить сама природа... і це – справжнє диво.

Вартість поїздки до Фінляндії для двох на 5-6 днів – від 10 тисяч гривень.

Скільки їхати: приблизно 20 годин зі Львова до Гельсінкі автобусом.

Новий рік 2019 у Гельсінкі

Новий рік 2019 у Німеччині

Берлін, Мюнхен, Кельн

Ціни у Німеччині на Новий рік прийнятні. Найпопулярнішими для відпочинку на різдвяні свята вважаються Берлін, Мюнхен, Кельн, але можна вирушити і в містечка, де панує не менш святкова атмосфера. Перед урочистостями в Німеччині проводять ярмарки та різдвяні базари, де можна зробити вигідні покупки і познайомитися з німецькими традиціями.

Вартість поїздки до Німеччини для двох на 5-6 днів – від 7 тисяч гривень.

Скільки їхати: приблизно 10 годин зі Львова до Берліна автобусом.

Новий рік 2019 у Берліні

Новий рік 2019 в Австрії

Відень, Зальцбург

Особливо популярний в Австрій на Новий рік Віденський ярмарок. Він працює з 16 листопада по 24 грудня по буднях з 10:00 до 21:30, у вихідні – з 10:00 до 22:00, а саме 24 грудня – з 10:00 до 17:00. Скрізь можна побачити яскраво прикрашені кіоски, що продають Різдвяні солодощі, льодяники, гаряче вино з прянощами і смажені каштани, що наповнюють неймовірними ароматами зимове повітря. Побувавши на ярмарку можна заглянути і в міську Ратушу: з 25 листопада по 24 грудня в ній проходять безкоштовні різдвяні концерти, на яких виступають найкращі хори з Європи і США. Для дітей на кілька годин раніше показують безкоштовні лялькові вистави.

Вартість поїздки до Австрії для двох на 5-6 днів – від 8 тисяч гривень.

Скільки їхати: приблизно 9 годин зі Львова до Відня автобусом.

Новий рік 2019 у Відні

Новий рік 2019 у Данії

Копенгаген, Скаген

Данія – країна казкова в буквальному сенсі слова. Не тільки тому, що до Різдва вона перетворюється і сяє вогниками, а ще й тому, що тут народився найвідоміший казкар в світі – Ганс Крістіан Андерсен. Особливо новорічні канікули тут сподобаються дітям, бо саме в цій країні існує цілих два Санта-Клауси: Юлеманден і Юленіссе. В кінці грудня – на початку січня в Данії досить тепло. У Копенгагені і околицях температура повітря 0°С, вдень іноді і тепліше – до +5°С, а от вночі можливі морози до -8°С.

Вартість поїздки до Данії для двох на 5-6 днів – від 12 тисяч гривень.

Скільки їхати: приблизно 16 годин зі Львова до Копенгагена автобусом.

Новий рік 2019 у Копенгагені

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