Вихідні на новорічні свята 2019: скільки вихідних буде на Новий рік і Різдво

Коли будуть вихідні на Новий рік 2019

Новорічні свята 2019 принесуть традиційні додаткові вихідні. У січні ми отримаємо затяжні вікенди, під час яких можна буде максимально розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні на Новий рік і Різдво в прийдешньому році!

Новий рік 2019 уже на порозі, а з ним – й улюблені новорічні та різдвяні свята. Окрім подарунків та казкового настрою, українців чекає низка офіційних вихідних днів.

Вихідні на Новий рік і Різдво 2019

Розповідаємо, коли саме вони будуть, аби ви могли спланувати свій час та відпочити!

Отож, святковий вікенд стартує наприкінці 2018 року й триватиме три дні поспіль. І хоча субота, 29 грудня, буде робочою, 30 і 31 числа будуть вихідні. Відтак, можна буде підготуватися до Нового року 2019 без жодних проблем, адже 1 січня також традиційно буде неробочим днем.

Різдво 7 січня – ще одне державне свято – принесе в 2019 році тільки один вихідний. Оскільки воно випадає на понеділок, якому передують субота-неділя, ми отримаємо вікенд з 5 по 7 січня.

У багатьох компаніях та державних установах рекомендують працівникам взяти відпустку на 2, 3 і 4 січня за власний рахунок, аби повноцінно відпочити в першій половині місяця.

Календар вихідних на новорічні свята 2018

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