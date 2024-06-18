У Мюнхені перед матчем України на Євро-2024 встановили частину трибуни стадіону з Харкова

Українська асоціація футболу створила інсталяцію у центрі Мюнхена напередодні першого матчу збірної України проти Румунії на Євро-2024. Об'єкт має привернути увагу до війни в Україні.

У німецькому Мюнхені напередодні старту збірної України на Євро-2024 встановили трибуну харківського стадіону "Сонячний", яка була пошкоджена внаслідок російських обстрілів у 2022 році Про це інформують Zorya Londonsk і The Guardian.

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Стадіон був збудований до чемпіонату Європи 2012 року, який Україна приймала спільно із Польщею, однак був зруйнований унаслідок ракетних обстрілів росії у травні 2022-го.

Трибуну також розташують щонайменше у інших двох містах, Дюссельдорфі та Штутгарті, де Україна гратиме матчі групового етапу Євро-2024. В УАФ заявили, що інсталяція є доказом того, що спорт та футбол зокрема також потерпають від війни.

Українська асоціація футболу провезла трибуну через всю Європу, щоб вона свідчила перед світом – футбол не поза війною. Адже понад 500 спортивних обʼєктів постраждали від бомбардувань та ракетних ударів Росії, – написали в УАФ.

На цьому стадіоні під час турніру тренувалася збірна Нідерландів. Також "Сонячний" приймав фінал Кубка України серед жінок у сезоні 2019-2020 і служив приміщенням для чоловічої національної збірної.

Трибуна стадіону з Харкова / УАФ

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