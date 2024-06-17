В Одесі представили новий український морський дрон Stalker 5.0. вартістю €60 тисяч

В Одесі на міжнародному форумі з безпеки в Чорноморську регіоні – Black Sea Security Forum 2024 – представили новий український безекіпажний катер Stalker 5.0.

Безпілотник здатен набирати швидкість до 75 км/год та нести 150 кг вибухівки або ж іншого корисного навантаження. Дальність ходу новинки – 600 км. Про це повідомляє видання "Думська".

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Представлений морський безпілотник має 5 метрів у довжину та 1,2 метра у ширину. Крім цього, Stalker обладнаний спеціальним відсіком у корпусі, який можна використовувати для транспортування провізії, спорядження та інших необхідних речей у місця, де дислокуються Сили оборони України.

За допомогою надводного дрона також можна проводити розвідки та патрулювання узбережжя у морських та річних прикордонних регіонах.

За даними видання "Думська", дрон має систему відеозв'язку та управління на основі Starlink. Вартість одного такого морського безпілотника – близько 60 тисяч євро.

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