Євробачення 2023 провели жеребкування – хто з учасників у якому з півфіналів виступатиме

31 січня відбулася "Церемонія передавання ключів місту Ліверпулю та жеребкування". Попри те, що конкурс проходитиме у Великій Британії, його організовуватимуть від імені України.

За результатами жеребкування, Україна, Велика Британія та Іспанія зможуть голосувати у другому півфіналі, пишуть на сайті Євробачення.

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Україна автоматично потрапила у фінал, оскільки перемогла минулого року. За Україну в 2023 році виступатиме гурт TVORCHI.

У 2023 році участь в конкурсі візьмуть 37 країн. Їхні представники виступатимуть у двох півфіналах і фіналі, які відбудуться 9, 11 та 13 травня.

Коментував церемонію "Церемонія передавання ключів місту Ліверпулю та жеребкування" незмінний коментатор пісенного конкурсу Тимур Мірошниченко. Від України в заході взяли участь голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький та голова нашої делегації на Євробаченні Оксана Скибінська.

Під час церемонії мер італійського Турина, який приймав конкурс минулого року, Стефано Ло Руссо передав символічні ключі меру Ліверпуля Джоан Андерсон.

Євробачення 2023 – провели жеребкування учасників півфіналів / Суспільне Євробачення

Символічно, що 67-й Пісенний конкурс Євробачення пройде у Ліверпулі – місті-побратимі нашої Одеси, які цьогоріч святкують 66 років братання, що всього лиш на один рік менше за "вік" самого Пісенного конкурсу. Вдячний, що Ліверпуль приймає, а BBC організовує це особливе Євробачення від імені України та з українським духом", – зазначив Микола Чернотицький.

Отже, у першому півфіналі, 9 травня, виступлять такі країни:

Сербія

Латвія

Ірландія

Норвегія

Португалія

Хорватія

Мальта

Швеція

Молдова

Швейцарія

Ізраїль

Нідерланди

Фінляндія

Азербайджан

Чехія

У другому півфіналі, 11 травня, виступлять такі країни:

Вірменія

Кіпр

Румунія

Данія

Бельгія

Ісландія

Греція

Естонія

Албанія

Австралія

Австрія

Литва

Сан-Марино

Словенія

Грузія

Польща

Дивитися відео, як відбувалося жеребкування:

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