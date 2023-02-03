На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Євробачення 2023 провели жеребкування – хто з учасників у якому з півфіналів виступатиме
-
- 42
31 січня відбулася "Церемонія передавання ключів місту Ліверпулю та жеребкування". Попри те, що конкурс проходитиме у Великій Британії, його організовуватимуть від імені України.
За результатами жеребкування, Україна, Велика Британія та Іспанія зможуть голосувати у другому півфіналі, пишуть на сайті Євробачення.
Читайте також: У Львові уклали мапу з найціннішими мозаїками міста
Україна автоматично потрапила у фінал, оскільки перемогла минулого року. За Україну в 2023 році виступатиме гурт TVORCHI.
У 2023 році участь в конкурсі візьмуть 37 країн. Їхні представники виступатимуть у двох півфіналах і фіналі, які відбудуться 9, 11 та 13 травня.
Коментував церемонію "Церемонія передавання ключів місту Ліверпулю та жеребкування" незмінний коментатор пісенного конкурсу Тимур Мірошниченко. Від України в заході взяли участь голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький та голова нашої делегації на Євробаченні Оксана Скибінська.
Під час церемонії мер італійського Турина, який приймав конкурс минулого року, Стефано Ло Руссо передав символічні ключі меру Ліверпуля Джоан Андерсон.
Символічно, що 67-й Пісенний конкурс Євробачення пройде у Ліверпулі – місті-побратимі нашої Одеси, які цьогоріч святкують 66 років братання, що всього лиш на один рік менше за "вік" самого Пісенного конкурсу. Вдячний, що Ліверпуль приймає, а BBC організовує це особливе Євробачення від імені України та з українським духом", – зазначив Микола Чернотицький.
Отже, у першому півфіналі, 9 травня, виступлять такі країни:
- Сербія
- Латвія
- Ірландія
- Норвегія
- Португалія
- Хорватія
- Мальта
- Швеція
- Молдова
- Швейцарія
- Ізраїль
- Нідерланди
- Фінляндія
- Азербайджан
- Чехія
У другому півфіналі, 11 травня, виступлять такі країни:
- Вірменія
- Кіпр
- Румунія
- Данія
- Бельгія
- Ісландія
- Греція
- Естонія
- Албанія
- Австралія
- Австрія
- Литва
- Сан-Марино
- Словенія
- Грузія
- Польща
Дивитися відео, як відбувалося жеребкування:
Це цікаво: Українка ввійшла до складу журі Берлінського кінофестивалю
-
20:35В Україні може подорожчати алкоголь, сигарети та пальне – у чому причина
-
19:32Вечірня пробіжка: корисні властивості
-
18:324 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:27У Netflix заявили, як будуть боротися з обмінами паролів між користувачами
-
16:31Пряний чай з мандариновими тостами – швидкий перекус від Ектора Хіменеса-Браво
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:28Податок на розкіш – за ці авто будуть стягувати додаткову оплату у 2023 році
-
14:30Євробачення 2023 провели жеребкування – хто з учасників у якому з півфіналів виступатиме
-
13:28Ось хто представить Україну на конкурсі краси Miss Charm 2023 у В'єтнамі
-
12:31Зеленський у вигляді статуї Свободи – в Естонії встановили величезну скульптуру
-
11:27У Spotify рекорд – сервіс нарахував 205 мільйонів користувачів
-
10:295 помилок під час обіду, які заважають схуднути
-
09:25"Антитіла" презентували нову пісню "Фортеця Бахмут" про стійкість українських воїнів
-
08:22Погода 3 лютого в Україні – синоптикиня прогнозує мокрий сніг
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 02 лютого
-
20:343 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:30Творці казкової анімації "Мавка. Лісова пісня" показали основний трейлер
-
18:30Мінометники 80-ї бригади показали, як працює їхній пес-талісман Рекс
-
17:31Дивіться відео, як Imagine Dragons звернулися до пасажирів літака SkyUp
-
16:29У МВС пояснили новий алгоритм дій при купівлі-продажу авто
-
15:30Володимир Ярославський показав, як приготувати бограч: рецепт із Закарпаття
-
14:31Майкла Джексона у біографічному фільмі зіграє його племінник – з'явилися перші фото
-
13:25У Львові уклали мапу з найціннішими мозаїками міста
-
12:29Ось як змінилися зарплати в українців у 2022 році
-
11:26У M&M’s знову зміни – тепер міняють назву солодкого бренду
-
17:27У Netflix заявили, як будуть боротися з обмінами паролів між користувачами
-
13:28Ось хто представить Україну на конкурсі краси Miss Charm 2023 у В'єтнамі
-
09:25"Антитіла" презентували нову пісню "Фортеця Бахмут" про стійкість українських воїнів
- 02 лютого
-
19:30Творці казкової анімації "Мавка. Лісова пісня" показали основний трейлер
-
14:31Майкла Джексона у біографічному фільмі зіграє його племінник – з'явилися перші фото
-
10:25Скільки українців проти поточної зарплати військових – дослідження
- 01 лютого
-
18:24Ще більше Бетмена й Супермена – у DC Studios анонсують нові фільми
-
14:26Інтерв'ю з YAGODA: про волонтерство, пошук натхнення та новий етап у кар'єрі
-
10:32Перший Аватар – художник показав початкову версію зовнішності жителя Пандори
- 31 січня
-
18:30OnlyFans для користувачів з росії – всьо! Сервіс закрив доступ до сайту
-
14:35"А бодай тебе шляк трафив" не знати діалекту – 15 незвичних слів від Марії Матіос
-
10:33Сторінка України в Instagram увійшла до ТОП 5 офіційних сторінок країн світу
- 30 січня
-
18:32The New Yorker опублікувало українське кіно "Я не хотіла робити воєнний фільм"
-
14:33Ось як через Дію подати заяву на обмін 5 звичайних ламп на 5 LED на Укрпошті
-
10:40Володимир Ярославський приготував карбонару: автентичний італійський рецепт
- 29 січня
-
18:34Ось які продукти подешевшали в українських супермаркетах упродовж року
-
14:32На Київщині з'явилися графіті італійського митця TVBOY, якими він закликає зупинити війну
-
10:30Укрзалізниця змінила правила продажу квитків
- 28 січня
-
19:30Гурт THE HARDKISS презентував атмосферний кліп на пісню "Маяк"
-
15:34Та де там дзиґар діймитси або 10 покутських слів, які досі живуть на околицях Прикарпаття
-
11:37У карпатському заповіднику показали неймовірні фото, як взимку розцвіли весняні квіти
- 27 січня
-
20:33Мирний-21 – дивіться трейлер фільму-присвяти українським прикордонникам Ахтема Сеітаблаєва
-
15:28Dorofeeva записала чуттєву пісню та кліп про стосунки на відстані "Вотсап"
-
10:29Повернись живим – гурт "Без обмежень" випустив щемливий кліп про наших захисників
- 26 січня
-
18:24Книжка "Ukraїner. Країна зсередини" опинилася серед лідерів на Amazon