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У МОЗ відповіли, скільки цукру можна вживати дитині щодня

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У МОЗ відповіли, скільки цукру можна вживати дитині щодня - фото 1

Фахівці з Міністерства охорони здоров'я України розповіли, яка є норма споживання цукрів для дітей. Читайте далі та дізнайтеся, як не перевищувати цей показник!

ВООЗ рекомендує обмежити споживання цукру впродовж усього життя, а дітям до 2 років взагалі не рекомендовано вживати додані цукри.

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Добова норма цукру для дітей – 25 г або 5 ч. л. без гірки.

Поради, як зменшити кількість цукру у раціоні:

  • Пити воду, а не солодкі напої.
  • Додавайте під час приготування менше цукру, ніж вказано у рецепті.
  • Замість морозива – заморожений домашній йогурт без цукру або вершки, перебиті в блендері з бананом чи іншими фруктами та ягодами.
  • Обмежте споживання цукерок, шоколаду, тістечок – замініть на фрукти.
  • Мед та сухофрукти обмежте до 2 порцій на день (це 30 г).
  • Натуральні фруктові соки розводьте водою, а кількість порцій – не більше 2-3 на тиждень.
  • Вибирайте продукти з меншим вмістом цукру – перевіряйте етикетки на продуктах. Адже цукор додають не лише в солодощі, але й у соуси, напівфабрикати тощо.
У МОЗ відповіли, скільки цукру можна вживати дитині щодня - фото 517927

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