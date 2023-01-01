Чому зранку болить спина: лікарі назвали несподівані причини

Якщо на ранок замість бадьорості ви відчуваєте втому і у вас болить поперек після сну, варто не тільки змінити матрац і прийняти зручну позу, а й перевірити стан хребта і внутрішніх органів.

При виникненні неприємних відчуттів у спині варто спочатку виявити причину і тільки після цього вдаватися до лікування, пише med-det.

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Якщо ви впевнені, що правильно організували спальню, але у вас все ще болить поперек після сну, саме час перевірити стан хребта. Саме його захворювання найчастіше провокують біль.

Що це може бути?

Зміщення хребців. На нього також вказують болі в ногах і тяжкість в колінах

Протрузії, грижі і м'язові невралгії. Основні проблеми починаються після защемлення нервів. Болі в спині при цьому настільки сильні, що їх не виходить зняти навіть ліками

Остеопороз – витончення кісток. Ви відчуваєте біль не тільки вранці, але і протягом всього дня. Такі ж відчуття будуть при тріщинах або переломах хребта

Радикуліт. Болі з'являються раптово в будь-який час, проте після сну поперек болить майже завжди

Також існує зв'язок між довгими дискусіями перед екраном комп'ютера і розбитою спиною вранці. Напевно, більшість з вас періодично сутулиться і нахиляється ближче до дисплея. За результатами досліджень американських вчених, така скорчена позиція збільшує тиск на хребет в три-чотири рази в порівнянні зі звичайним, прямим положенням тіла. Вихід – фізична активність.

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