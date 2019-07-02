У МОЗ нагадали прості правила засмаги

Засмага є не лише невіддільною частиною літнього стилю, а й намаганням шкіри захиститись від сонця. Чому краще уникати надмірного перебування на вулиці та як правильно засмагати – читайте далі.

На офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я в соцмережі Facebook продовжують ділитись корисною інформацією про медреформу та здоров'я. Цього разу фахівці нагадали про правила засмаги та пояснили, чому це не надто корисно для здоров'я.

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"Засмага – це спроба шкіри захиститися від пошкодження ультрафіолетовими променями. Ультрафіолетові промені збільшують ймовірність раку шкіри, сушать шкіру, можуть активувати герпесвірус", – нагадують медики.

Тому краще уникати активного часопроведення на вулиці у період з 10 ранку до 16. Якщо ж вам таки потрібно вийти з дому, то є прості правила, які збережуть ваше здоров'я та шкіру.

Правила засмаги

Правила засмаги та перебування на вулиці влітку:

Не забувайте про закритий одяг, окуляри та капелюхи

Обов'язкового користуйтесь сонцезахисними кремами із захистом не нижче SPF30 та фільтрами променів UVA та UVB.

Наносьте крем по чайній ложці на кожну частину тіла (2 години на пляжі вимагають 35 млн крему) та оновлюйте його кожні дві години

Обирайте сонцезахисний крем без парабенів, адже вони погіршують стан шкіри

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