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У МОЗ нагадали прості правила засмаги

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Як правильно засмагати

Засмага є не лише невіддільною частиною літнього стилю, а й намаганням шкіри захиститись від сонця. Чому краще уникати надмірного перебування на вулиці та як правильно засмагати – читайте далі.

На офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я в соцмережі Facebook продовжують ділитись корисною інформацією про медреформу та здоров'я. Цього разу фахівці нагадали про правила засмаги та пояснили, чому це не надто корисно для здоров'я.

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"Засмага це спроба шкіри захиститися від пошкодження ультрафіолетовими променями. Ультрафіолетові промені збільшують ймовірність раку шкіри, сушать шкіру, можуть активувати герпесвірус", – нагадують медики.

Тому краще уникати активного часопроведення на вулиці у період з 10 ранку до 16. Якщо ж вам таки потрібно вийти з дому, то є прості правила, які збережуть ваше здоров'я та шкіру.

Правила засмаги - фото 337657
Правила засмаги

Правила засмаги та перебування на вулиці влітку:

  • Не забувайте про закритий одяг, окуляри та капелюхи
  • Обов'язкового користуйтесь сонцезахисними кремами із захистом не нижче SPF30 та фільтрами променів UVA та UVB.
  • Наносьте крем по чайній ложці на кожну частину тіла (2 години на пляжі вимагають 35 млн крему) та оновлюйте його кожні дві години
  • Обирайте сонцезахисний крем без парабенів, адже вони погіршують стан шкіри

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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