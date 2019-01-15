У мобільній версії YouTube тепер можна перегортати відео, як сторіс в Instagram

Рекомендовані відеоролики у мобільному додатку YouTube тепер можна буде перегортати за допомогою горизонтального свайпу.

Це дозволить суттєво спростити пошук цікавого контенту, який може припасти вам до душі.

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Зробивши один свайп уперед, ви побачите нове відео, яке, на думку алгоритмів сервісу, може вам сподобатися. Якщо повернетеся до попереднього ролика, то зможете продовжити перегляд з того місця, на якому закінчили.

Нововведення стане доступним усім користувачам iOS у найближчий тиждень. Коли воно добереться до Android, поки не відомо.

Понад місяць тому компанія підбила підсумки 2018 року в традиційному ролику YouTube Rewind. Відео, до слова, поставило абсолютний рекорд з дизлайків.

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