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У мобільній версії YouTube тепер можна перегортати відео, як сторіс в Instagram
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Рекомендовані відеоролики у мобільному додатку YouTube тепер можна буде перегортати за допомогою горизонтального свайпу.
Це дозволить суттєво спростити пошук цікавого контенту, який може припасти вам до душі.
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Зробивши один свайп уперед, ви побачите нове відео, яке, на думку алгоритмів сервісу, може вам сподобатися. Якщо повернетеся до попереднього ролика, то зможете продовжити перегляд з того місця, на якому закінчили.
Нововведення стане доступним усім користувачам iOS у найближчий тиждень. Коли воно добереться до Android, поки не відомо.
Понад місяць тому компанія підбила підсумки 2018 року в традиційному ролику YouTube Rewind. Відео, до слова, поставило абсолютний рекорд з дизлайків.
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