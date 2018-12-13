Найненависніше відео YouTube всіх часів

Подивіться найненависніше в історії YouTube відео.

Щорічно відеохостинг YouTube підбиває підсумки, публікуючи оглядові відео з ключовими роликами і уривками фільмів.

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Огляд цього року, за іронією долі, набрав найбільшу кількість дислайків в історії відеохостингу – більш як 9,9 мільйонів. До цього лідером за дислайками був кліп Джастіна Бібера на пісню "Baby": його кількість дислайків склала 9,8 мільйонів за вісім років. Однак підсумкове відео обігнало кліп всього лише за два тижні.

Передбачається, що укладачі відеоролика викликали обурення користувачів тим, що не врахували в добірці їхню думку. Відео вийшло надто необ'єктивним.

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