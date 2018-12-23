Леся Нікітюк отримала нагороду від YouTube

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк отримала нагороду: срібну кнопку YouTube.

Цією новиною Леся Нікітюк поспішила поділитися зі своїми фоловерами в Instagram, де їх уже зібралося більше 2 мільйонів.

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Свій YouTube-канал Леся Нікітюк почала вести 3 роки тому. Тоді артистка працювала ведучою в програмі про подорожі Орел і Решка. Перший її влог присвячений Нью-Йорку. Телезірка знайомить в ньому глядачів із Таймс-Сквер, Манхеттеном, куди прилетіла вперше. Ролик триває всього 1,5 хвилини і знятий на звичайний смартфон. Ні про який монтаж Леді Ле тоді ще не чула.

Відразу після новини про срібну кнопку на каналі Лесі з'явилося ще 5 тисяч нових фоловерів. Такими темпами ведуча дуже швидко добереться і до золота.

Леся Нікітюк отримала нагороду від YouTube

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