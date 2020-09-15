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У місті штату Флорида знову дозволили спускати штани: заборона тривала 13 років
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Ми завжди знали, що Сполучені Штати вирізняються незвичайними й, часом, божевільними законами. Так, 13 років тому в місті Опа-Лока, штат Флорида, вирішили скасувати заборону на спущені штани, які оголюють спідню білизну власника.
Ще у 2007 році спущені штани заборонили носити чоловікам, а у 2013 – жінкам. За носіння такого одягу можна було отримати штраф до 500 доларів або 25 годин громадських робіт. По всьому місту висять таблички, що попереджають про цю заборону.
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При цьому за 13 років ніхто так і не зрозумів, як саме відловлювали порушників і скільки місто заробило на штрафах.
Плакати по місту закликали людей не спускати штани під час носіння
Коли закон тільки розроблявся, Союз захисту цивільних свобод Флориди назвав його "сміховинним витрачанням державних ресурсів" і заявив, що покарання занадто суворе для дії, яка нікому не шкодить. Крім того, здебільшого від заборони страждали темношкірі молоді люди, адже спущені штани тоді носили саме вони.
Зараз єдиний член міської комісії, який проголосував проти скасування закони – 66-річний Елвін Берк. Він упевнений, що заборона не обмежує темношкірих чоловіків, а навпаки, допомагає їм "ставати кращими та не виглядати нерозумно у спущених штанях".
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