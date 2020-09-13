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Промах століття: бельгійський футболіст не зміг забити гол у порожні ворота (епічне відео)

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Астер Вранкс - фото 1
Астер Вранкс / Getty

У чемпіонаті Бельгії відбувся курйозний випадок. Півзахисник "Мехелен" Астер Вранкс відзначився неймовірним промахом у матчі 5-го туру чемпіонату Бельгії проти "Остенде". Нереалізований шикарний момент біля воріт суперника вплинув на результат гри.

Так, на 67-й хвилині після невдалої гри голкіпера "Остенде" м'яч відскочив до Астера Вранкса. 17-річний футболіст залишився сам на сам з порожніми воротами, але забити гол з метрової дистанції не зміг. Замість цього гравець "Мехелен" наступив на м'яч, впав і втратив шикарний момент.

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Цей промах дорого обійшовся господарям. На п'ятій доданій хвилині захисник Хендрі замкнув навіс Юльсагера і вирвав три очки для "Остенде".

У мережі цей момент назвали "промахом століття".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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