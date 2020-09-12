Блогерка влаштувала відверті танці посеред магазину: відео

Дівчина хотіла зняти популярне відео з тверком, але обрала для цього не найкращу локацію. Здається, такого шоу у магазині не очікували.

На платформі Reddit користувач з ніком Alph_x поділився епічним відео з торговельного центру, як за короткий час піднялось у тренди. Допис зібрав понад 51 тисячу переглядів та більше як 3 тисячі коментарів, а все через креатив головної героїні.

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"Тверкінг на підлозі посеред продуктового магазину заради TikTok", – відзначив автор, описавши всю епічність ситуації. А коментатори не могли не додати, як шоковано виглядає одна із жінок, яка просто вирішила купити їжу, але стала свідком такого. До того ж чимало хто звернув увагу, що підлога не надто чиста для таких дій та й зйомки відео у громадському місті навряд чи були гарною ідеєю. Зате дівчина тепер зірка Reddit.

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