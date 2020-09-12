Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Блогерка влаштувала відверті танці посеред магазину: відео

  • 14
Тверк посеред магазину - фото 1
Тверк посеред магазину

Дівчина хотіла зняти популярне відео з тверком, але обрала для цього не найкращу локацію. Здається, такого шоу у магазині не очікували.

На платформі Reddit користувач з ніком Alph_x поділився епічним відео з торговельного центру, як за короткий час піднялось у тренди. Допис зібрав понад 51 тисячу переглядів та більше як 3 тисячі коментарів, а все через креатив головної героїні.

І ще: Блогерка показала, як всього одним словом можна налякати чоловіка (відео)

"Тверкінг на підлозі посеред продуктового магазину заради TikTok", – відзначив автор, описавши всю епічність ситуації. А коментатори не могли не додати, як шоковано виглядає одна із жінок, яка просто вирішила купити їжу, але стала свідком такого. До того ж чимало хто звернув увагу, що підлога не надто чиста для таких дій та й зйомки відео у громадському місті навряд чи були гарною ідеєю. Зате дівчина тепер зірка Reddit.

Twerking on a grocery floor in public for a TikTok from r/trashy

Читайте також: Коза увірвалася в поліцейську машину і з'їла документи

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі фільми всіх часів: рейтинг ТОП 10 стрічок на IMDb, які варто подивитись
  • 08 вересня, 18:00
  • 3791
Моделі світу: як змінилася найсексуальніша манекенниця plus-size Ешлі Грем
  • 07 вересня, 21:26
  • 1034
ТЕСТ до 1 вересня: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!
  • 31 серпня, 11:20
  • 7081
Загрузка...
Новини