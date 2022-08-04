У Міносвіти пояснили, які російські твори залишаться у шкільній програмі

У етері телемарафону Юрій Кононенко, керівник управління загальної середньої й дошкільної освіти МОН, повідомив, що від 1 вересня школярі будуть вчитися за оновленою програмою. Й у програмі зі світової літератури все ж залишать твори, які написані російською. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Винятком стануть письменники, які писали російською мовою, але їхня творчість була тісно пов'язана з Україною – Гоголь, Булгаков, Ільф та Петров тощо. Під "тісно пов'язані з Україною" мається на увазі "народилися в Україні, або довгий час жили в Україні, або зображали у своїх творах українську тематику", як пояснив Кононенко.

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Вже створена робоча група в МОЗ, яка напрацьовує оновлення навчальних програм шкільних предметів, зокрема світової літератури, української та всесвітньої історії, географії, захисту України.

Микола Гоголь, це фактично наш український письменник, який дуже багато зробив для української культури. Або Володимир Короленко, так само буде вивчатися твір Михайла Булгакова "Собаче серце". У програмі залишиться вивчення твору Анатолія Кузнецова "Бабин Яр", тому що це знаковий твір, документальний, який тісно пов'язаний з трагічною подією, яка була на території України. Твір, як-от "12 стільців" Ільфа та Петрова, також вивчатиметься в шкільній програмі", – розповів Юрій Кононенко.

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