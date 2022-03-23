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війна

У Мінцифри створили мапу ЦНАПів, які зараз працюють

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Мапа дозволить побачити, який ЦНАП працює поруч з вами - фото 1
Мапа дозволить побачити, який ЦНАП працює поруч з вами

Під час війни ЦНАПи перетворилися на справжні хаби допомоги та підтримки. Тож дуже круто, що у Мінцифри створили мапу, яка показує, які центри надання послуг працюють зараз.

Про це Міністерство цифрової трансформації повідомило у своєму телеграмі. Збережіть собі цю мапу, щоб знати, які ЦНАПи поруч з вами зараз працюють.

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ЦНАПи – мережа місць, де можна отримати необхідні протягом життя держпослуги. Якісно, швидко та зручно. Через агресію Росії Центри, що розташовані у зоні бойових дій, тимчасово не працюють, – наголошують у повідомленні.

У Мінцифри зазначають, що після роботи обов'язково все відновлять. А зараз можна відкрити мапу, яка показує, які ЦНАПи працюють зараз.

У Мінцифри створили мапу ЦНАПів, які зараз працюють - фото 501593

На мапі можна знайти найближчий до себе відкритий Центр надання адміністративних послуг. Також вказаний графік його роботи та контактний номер телефону.

Як скористатися мапою ЦНАПів:

  • З допомогою смартфона: виберіть вашу область та населений пункт у випадаючому списку.
  • З допомогою комп'ютера: натисніть на вашу область та зелену позначку ЦНАП на мапі.

Нагадаємо, що раніше у 8 областях ЦНАПи перетворили на Центри турботи. Мовиться про Івано-Франківську, Черкаську, Вінницьку, Волинську, Львівську, Запорізьку, Луганську, а також Хмельницьку області.

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