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У Мінцифри створили мапу ЦНАПів, які зараз працюють
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Під час війни ЦНАПи перетворилися на справжні хаби допомоги та підтримки. Тож дуже круто, що у Мінцифри створили мапу, яка показує, які центри надання послуг працюють зараз.
Про це Міністерство цифрової трансформації повідомило у своєму телеграмі. Збережіть собі цю мапу, щоб знати, які ЦНАПи поруч з вами зараз працюють.
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ЦНАПи – мережа місць, де можна отримати необхідні протягом життя держпослуги. Якісно, швидко та зручно. Через агресію Росії Центри, що розташовані у зоні бойових дій, тимчасово не працюють, – наголошують у повідомленні.
У Мінцифри зазначають, що після роботи обов'язково все відновлять. А зараз можна відкрити мапу, яка показує, які ЦНАПи працюють зараз.
На мапі можна знайти найближчий до себе відкритий Центр надання адміністративних послуг. Також вказаний графік його роботи та контактний номер телефону.
Як скористатися мапою ЦНАПів:
- З допомогою смартфона: виберіть вашу область та населений пункт у випадаючому списку.
- З допомогою комп'ютера: натисніть на вашу область та зелену позначку ЦНАП на мапі.
Нагадаємо, що раніше у 8 областях ЦНАПи перетворили на Центри турботи. Мовиться про Івано-Франківську, Черкаську, Вінницьку, Волинську, Львівську, Запорізьку, Луганську, а також Хмельницьку області.
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