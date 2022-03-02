У 8 областях ЦНАПи перетворили на Центри турботи

ЦНАПи перетворили на Центри турботи у 8 областях України

В Україні роблять усе можливе для того, щоб допомогти тим, хто постраждав під час війни. Так Центри надання адміністративних послуг допомагають переселенцям, військовослужбовцям і територіальній обороні.

У ЦНАПах можна буде отримати речі першої потреби, а також знайти тимчасову домівку. Розповідаємо на Радіо MAXIMUM, в яких областях ЦНАПи перетворили на Центри турботи.

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У яких областях можна отримати допомогу?

Івано-Франківській Черкаській Вінницькій Волинській Львівській Запорізькій Луганській Хмельницькій

Повідомляється, що до ініціативи з кожним днем долучаються нові ЦНАПи, а перелік областей – розширюється.

Як отримати допомогу? Для цього пропонуємо скористатися чатботом у Telegram або Viber.

Уже відомо, що за добу чатботом скористалися понад 3000 людей.

Діліться інформацією. Це допоможе якомога більшій кількості людей отримати необхідну допомогу у ці непрості часи.

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