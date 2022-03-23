Скільки українців втратили роботу від початку війни: шокуюча статистика

Війна Росії проти України позбавила багатьох наших земляків роботи. Так, згідно з опитуванням, кожен другий українець наразі не працює.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Скільки українців стали безробітними від початку війни

53% українців, які мали роботу до війни, втратили її.

22% українців працюють у звичному режимі.

21% працює віддалено або частково.

2% українців вдалося знайти нову роботу.

Варто розуміти, що робота – не лише про економіку. Це ще й про звичний спосіб життя, спілкування та взаємодії з іншими.

Які верстви населення найбільше втратили роботу:

74% – мешканці східної України;

60% – українці, яким до 35 років;

66% – українці, які вимушені покинули своє місто.

Опитування показало, що економічне становище внаслідок війни не змінилося лише у 18%. Натомість значно погіршилося у 52%. Також 28% опитаних заявили, що у них економічне становище скоріше погіршилося.

Зауважимо: 40% опитаних вважають, що їх заощаджень вистачить лише на один місяць.

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