Гаряча Емілі Ратажковскі засвітила шикарні форми у відвертому купальнику: відео

Американська супермодель та зірка оголених фотосесій Емілі Ратажковскі не дає спокою своїм шанувальникам. Сексуальна красуня розбурхала мережу черговим відвертим відео.

Супермодель продемонструвала товар бренду Inamorata Woman, примірявши відвертий кислотно-зелений купальник з леопардовим принтом. Емілі Ратажковскі приймала спокусливі пози, щоб показати, як товар виглядає з різних ракурсів.

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Так, на короткому пікантному ролику Емілі Ратажковскі позувала в купальнику з дуже глибоким декольте, засвітивши груди і пружні сідниці.

У коментарях прихильники написали, що вона виглядає "розкішно". І в цілому, захопилися купальником, через який видно всі привабливі пікантні частини тіла.

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