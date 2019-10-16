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Спокуслива Емілі Ратажковскі розбурхала мережу в бікіні
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Популярна модель Емілі Ратажковскі продовжує зваблювати шанувальників сексуальними фото майже без одягу. Ця крихітка завжди готова до спекотного сезону!
28-річна американська акторка, модель та бізнеследі Емілі Ратажковскі активно займається не лише різноманітними проєктами, а й своєму профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад 24 млн підписників. А все тому, що дівчина без комплексів не соромиться демонструвати свої ідеальні форми і в одязі, і без нього.
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Нещодавно Емілі вирішила зробити найкращу рекламу власного бренду купальників, тому приміряла бікіні на себе. Важко не помітити звабливих форм моделі, які лише підкреслює її вбрання.
Джерело всіх фото: instagram.com/emrata
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