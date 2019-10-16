Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Євро 2020

Спокуслива Емілі Ратажковскі розбурхала мережу в бікіні

  • 65
Сексуальна Емілі Ратажковскі оголилась в Instagram - фото 1
Сексуальна Емілі Ратажковскі оголилась в Instagram / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі продовжує зваблювати шанувальників сексуальними фото майже без одягу. Ця крихітка завжди готова до спекотного сезону!

28-річна американська акторка, модель та бізнеследі Емілі Ратажковскі активно займається не лише різноманітними проєктами, а й своєму профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад 24 млн підписників. А все тому, що дівчина без комплексів не соромиться демонструвати свої ідеальні форми і в одязі, і без нього.

І ще: 54-річна Елізабет Херлі розбурхала фанатів сексуальним фото

Нещодавно Емілі вирішила зробити найкращу рекламу власного бренду купальників, тому приміряла бікіні на себе. Важко не помітити звабливих форм моделі, які лише підкреслює її вбрання.

Спокуслива Емілі Ратажковскі розбурхала мережу в бікіні - фото 361812

Спокуслива Емілі Ратажковскі розбурхала мережу в бікіні - фото 361813

Спокуслива Емілі Ратажковскі розбурхала мережу в бікіні - фото 361814

Спокуслива Емілі Ратажковскі розбурхала мережу в бікіні - фото 361815

Джерело всіх фото: instagram.com/emrata

Читайте також: Спокуслива Джей Ло вийшла у світ в шкіряних мікрошортах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу
  • 12 жовтня, 14:21
  • 3380
Активний відпочинок: чому восени варто їхати в Європу
  • 11 жовтня, 19:21
  • 594
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1826495
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз