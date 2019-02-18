Xiaomi Mi 9: вийшов трейлер флагманського смартфона

Презентація флагмана Xiaomi Mi 9 очікується 20 лютого. Примітно, що в цей же день представить свій смартфон з топової лінійки і Samsung.

У мережі з'явився трейлер нового флагманського смартфона Mi 9 китайської компанії Xiaomi. Ролик з'явився на каналі Sparrows News у YouTube.

До слова: Смартфон Xiaomi Mi9 вразить своїми камерами та ціною

Також оприлюднена й низка характеристик майбутнього гаджета. За офіційними даними, співвідношення екрану до корпусу телефону складе близько 90,7%. При цьому відомо, що у Mi 8 воно становить 83,66%, а в Apple iPhone XS Max – 84,29%.

Телефон буде працювати на процесорі Qualcomm Snapdragon 855 і оснащений дисплеєм Samsung HD AMOLED з роздільною здатністю Full HD +.

Xiaomi Mi 9 імовірно отримає потрійну основну камеру на задній панелі з потужним об'єктивом. Модуль складається з основної камери з роздільною здатністю 48 мегапікселів і сенсором Sony IMX586, 12-мегапіксельного телеоб'єктива з 2-кратним оптичним зумом і 16-мегапіксельною ультраширокою лінзою, з кутом огляду 117°.

Читайте також: Xiaomi представить найпотужніший смартфон у світі