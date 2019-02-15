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Xiaomi Mi Note 4 отримає унікальний екран

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Пристрій вироблять у декількох модифікаціях пам'яті - фото 1
Пристрій вироблять у декількох модифікаціях пам'яті / AKKet

Майбутня новинка від Xiaomi, смартфон Mi Note 4, отримає екран, загнутим на всі чотири сторони. Працювати новинка буде на процесорі Qualcomm Snapdragon 712.

Новий девайс буде першим повністю безрамковим смартфоном Xiaomi.

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Наразі невідомо, як китайці вирішили питання з селфі-камерою. Можливо, вона буде висувною, або ж пристрій буде у формі слайдера, як у Mi Mix 3. Роздільна здатність фронтальної камери 12 Мп. Основна камера буде складатися з двох датчиків із роздільною здатністю 20 + 12 Мп.

Пристрій вироблять у декількох модифікаціях пам'яті: 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої, а також 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ на накопичувачі. Експерти припускають, що стартова вартість Xiaomi Mi Note 4 складе 428 доларів (12 тисяч гривень).

Xiaomi Mi Note 4 отримає унікальний екран - фото 307869

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Джерело: giga.de
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